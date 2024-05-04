Її передадуть до Національного музею історії України для дослідження.

Завдяки прокурорам Луцької окружної прокуратури на Волині віднайшли ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Йдеться про вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження, аби з'ясувати наукову, історичну, культурну та художню цінності.

В Офісі Генпрокурора додали, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.

Обидва артефакти віднайшли під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).