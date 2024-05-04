Завдяки прокурорам Луцької окружної прокуратури на Волині віднайшли ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Йдеться про вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.
Знахідку передадуть до Національного музею історії України для проведення дослідження, аби з'ясувати наукову, історичну, культурну та художню цінності.
В Офісі Генпрокурора додали, що раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, яка також є пам'яткою періоду Київської Русі.
Обидва артефакти віднайшли під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України).