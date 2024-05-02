В Швейцарії скасували виступ пропутінської оперної співачки Нетребко

Центр культури та Конгресів у Люцерні, Швейцарія, скасував виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на місцеву газету Luzerner Zeitung.
Причиною скасування виступу Нетребко, запланованого на 1 червня, стало проведення біля Люцерну конференції з питань миру в Україні.
Через це місцева влада попередила про "загрозу громадському порядку".
Також влада кантону попередила про заворушення і протести в Люцерні, "які можуть поставити під загрозу безпеку нашого населення". Через це влада висловила "однозначне очікування", що запланований концерт за участю Нетребко має бути скасований.
В свою чергу, представники Нетребко висловили жаль через скасування концерту. Вони наголосили, що це сталось "всупереч контрактним зобов'язанням із організаторами" та заявили, що жоден із її майже 100 виступів з березня 2022 року не призвів до порушення громадського порядку.
Ще у червні 2022 року Нетребко мала виступити в Люцерні разом зі своїм чоловіком Юсіфом Ейвазовим. Втім, тоді концерт перенесли на два роки, формально через коронавірусні обмеження.
- Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засудити війну Росії проти України, звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку. В опері «Турандот» її замінить українка Людмила Монастирська. Хоча Нетребко публічно не коментувала дій Путіна, вона відома як прихильниця так званих "ЛДНР". У 2014 році Нетребко зробила значну пожертву на діяльність Донецького оперного театру, а також сфотографувалася зі "спікером парламенту Новоросії" та "прапором Новоросії".
- Російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери. Вона звинуватила театр у дискримінації через те, що вона є росіянкою.
- Низка організацій та фізичних осіб, серед яких є професори та експерти, звернулись із відкритим листом до мера Берліна Кая Вегнера, сенатора Джо Чіало і директора Берлінської державної опери Маттіаса Шульца. У листі вони просять скасувати виступ росіянки Анни Нетребко, відомой своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна, в Берлінській державній опері 15 вересня.
- Нетребко не виступатиме 16 жовтня 2023 року в Празькому муніципальному будинку.