В Швейцарії скасували виступ пропутінської оперної співачки Нетребко

Центр культури та Конгресів у Люцерні, Швейцарія, скасував виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на місцеву газету Luzerner Zeitung.

Причиною скасування виступу Нетребко, запланованого на 1 червня, стало проведення біля Люцерну конференції з питань миру в Україні.

Через це місцева влада попередила про "загрозу громадському порядку".

Також влада кантону попередила про заворушення і протести в Люцерні, "які можуть поставити під загрозу безпеку нашого населення". Через це влада висловила "однозначне очікування", що запланований концерт за участю Нетребко має бути скасований.

В свою чергу, представники Нетребко висловили жаль через скасування концерту. Вони наголосили, що це сталось "всупереч контрактним зобов'язанням із організаторами" та заявили, що жоден із її майже 100 виступів з березня 2022 року не призвів до порушення громадського порядку.

Ще у червні 2022 року Нетребко мала виступити в Люцерні разом зі своїм чоловіком Юсіфом Ейвазовим. Втім, тоді концерт перенесли на два роки, формально через коронавірусні обмеження.