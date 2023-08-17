Російська оперна співачка Нетребко не виступатиме в Празі

Російська оперна співачка Анна Нетребко не виступатиме 16 жовтня в Празькому муніципальному будинку.

Про це повідомляє CTK.

“Ми домовилися, що ми піддамося політичному тиску і що Анна не буде вимагати компенсації ні від Nachtigall Artists Management, ні від муніципального будинку”, – сказала Олена Кунертова з агенції-організатора.

Вона додала, що Нетребко хоча і шкодує про ситуацію, але розуміє, що вона вийшла з-під контролю і виник політичний тиск. До менеджменту артистки також зверталися чеські групи, відомі організацією демонстрацій, яких всі хотіли уникнути.

Це рішення привітав заступник мера Праги з питань культури Їржі Поспішил.

Втім, директор компанії Властіміл Єжек зазначив, що “ніхто з учасників не згоден зі скасуванням концерту”.

Нагадаємо, російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери. Вона звинуватила театр у дискримінації через те, що вона є росіянкою.

Нетребко звільнили у 2022 році після того, як вона відмовилася засудити президента Росії Володимира Путіна. У скарзі вона звинувачує Метрополітен та його керівника Пітера Гелба у дискримінації через те, що вона є росіянкою, у "наклепницьких" заявах про неї в пресі, у порушенні контрактів (Нетребко не заплатили за частину втраченої роботи). А також тому, що звільнення "завдало шкоди стосункам Нетребко з аудиторією, зокрема заохочуючи протести проти її виступів".