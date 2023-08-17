“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала релігійну ворожнечу в Києво-Печерській лаврі
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
Партії знову звітуватимуть. Але є нюанси
ГоловнаКультура

Російська оперна співачка Нетребко не виступатиме в Празі

Нетребко не буде вимагати компенсації за скасування виступу.

Російська оперна співачка Нетребко не виступатиме в Празі
Фото: EPA/UPG

Російська оперна співачка Анна Нетребко не виступатиме 16 жовтня в Празькому муніципальному будинку.

Про це повідомляє CTK.

“Ми домовилися, що ми піддамося політичному тиску і що Анна не буде вимагати компенсації ні від Nachtigall Artists Management, ні від муніципального будинку”, – сказала Олена Кунертова з агенції-організатора. 

Вона додала, що Нетребко хоча і шкодує про ситуацію, але розуміє, що вона вийшла з-під контролю і виник політичний тиск. До менеджменту артистки також зверталися чеські групи, відомі організацією демонстрацій, яких всі хотіли уникнути.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Це рішення привітав заступник мера Праги з питань культури Їржі Поспішил.

Втім, директор компанії Властіміл Єжек зазначив, що “ніхто з учасників не згоден зі скасуванням концерту”.

Нагадаємо, російська оперна співачка Анна Нетребко подала позов до Окружного суду США на Мангеттені проти Метрополітен-опери. Вона звинуватила театр у дискримінації через те, що вона є росіянкою.

Нетребко звільнили у 2022 році після того, як вона відмовилася засудити президента Росії Володимира Путіна. У скарзі вона звинувачує Метрополітен та його керівника Пітера Гелба у дискримінації через те, що вона є росіянкою, у "наклепницьких" заявах про неї в пресі, у порушенні контрактів (Нетребко не заплатили за частину втраченої роботи). А також тому, що звільнення "завдало шкоди стосункам Нетребко з аудиторією, зокрема заохочуючи протести проти її виступів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies