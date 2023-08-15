В Ужгороді пройде кінофестиваль «Кіно cусідів»

У програмі — стрічки зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії.

17-20 серпня в Ужгороді відбудеться міжнародний кінофестиваль «Кіно cусідів». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

У програмі фестивалю представлені фільми Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії – країн, яких об’єднує з Закарпаттям історичне минуле та спільний досвід.

Відкриє фестиваль ретроспективний показ: чехословацька драма Владислава Ванчури «Марійка-Невірниця», знята 1933 року на Закарпатті. Усі персонажі стрічки — непрофесійні актори родом із Закарпаття, які фактично проживали своє життя в кадрі. Показ фільму присвячений його 90-й річниці; його покажуть в оригінальному озвученні, де лунає чеська, русинська, словацька, польська та їдиш. Фільм супроводжуватимуть українські субтитри.

Фото: Кіно сусідів Кадр з фільму «Марійка-Невірниця»

Чехію представлятиме документальна картина про письменника Мілана Кундеру, який помер 11 липня 2023 року. Картина розповідає про різні аспекти життя та творчості одного з ключових авторів другої половини ХХ століття.

Польщу представить режисер Даміан Коцур, який нещодавно взяв участь у Каннському кінофестивалі зі своїм короткометражним фільмом про наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну. Але на фестивалі покажуть іншу роботу Коцура — драму «Хліб та Сіль», яку відзначило спеціальним призом журі Венеційського кінофестивалю.

Румунське кіно на фестивалі репрезентує представник другої генерації «нової хвилі» Пол Неґоеску, який привіз кримінальний трилер «Люди честі». Це динамічна стрічка про життя контрабандистів у маленькому селищі на кордоні з Україною.

Також на фестивалі покажуть два угорські анімаційні фільми: «Чотири душі Койота» Арона Ґаудера, відзначений призом журі на фестивалі в Ансі, а також «Пластикове небо» Тібора Баноцкі й Шаролти Сабо, прем’єра якого відбулась на цьогорічному Берлінале.

Головні фестивальні локації — Театр ляльок «Бавка» та Ужгородський замок, на території якого будуть покази просто неба. Вхід на всі події фестивалю вільний, розклад можна знайти за посиланням. Після завершення фестивалю, окремі стрічки з його програми покажуть також у Мукачеві, Хусті та Тячеві.

Фестиваль «Кіно сусідів» організовує команда KyivMusicFilm та Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів за сприяння Закарпатської обласної державної адміністрації та підтримки Румунського культурного інституту. Проєкт співфінансується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини в рамках Вишеградського гранту від Міжнародного Вишеградського фонду.

Нагадаємо, у Херсоні відбудеться перший після деокупації кінофестиваль Kherson Film Fest.