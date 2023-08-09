У Херсоні відбудеться перший після деокупації кінофестиваль Kherson Film Fest

У Херсоні пройде перший з початку повномасштабного вторгнення кінофестиваль — Kherson Film Fest. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Ініціаторами події стали генеральний директор і художній керівник Херсонського обласного академічного театру ім. Куліша Олександр Книга та керівник кіноконцертної зали «Ювілейний» Юрій Коваль. Разом з кіножурналістом і програмним директором фестивалю Алексом Малишенко та продюсеркою проєкту Анастасією Ларіною вони покажуть нові українські та іноземні фільми херсонським глядачам.

«Мистецьке життя Херсону не зупинити. І поява нового фестивалю в місті — це ознака відновлення громадського і культурного середовища. Ми непереможні і вільні і у нас попереду багато роботи по відновленню міста», — каже Олександр Книга.

До програми Kherson Film Fest увійшло десять українських та іноземних стрічок.

Блок короткометражних фільмів:

Фільм-відкриття — «Королі репу» Мирослава Латика, Україна (2021)

Сімнадцятирічний випускник сільської школи – хлопець на прізвисько Казан – понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце Свєти. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку.

«Іван і Марта» Сергія Буковського, Україна (2023)

Історія Івана і Марти Дзюбів фільмувалася, починаючи з осені 2018-го. Знана постать покоління шістдесятників Іван Дзюба першим публічно звинуватив комуністичний режим у переслідуваннях і арештах українських інтелектуалів — письменників, вчених, художників, композиторів. Це сталося на премʼєрі фільму «Тіні забутих предків» 4 вересня 1965 року. Його робота «Інтернаціоналізм чи русифікація» була визнана владою антирадянською і автора заарештували. Півтора роки Іван знаходився у слідчому ізоляторі КДБ. Його дружина, Марта, стала для чоловіка янголом-охоронцем і присвятила себе йому.

«Поема про море» Юлії Солнцевої, СРСР (1958)

Драматична стрічка, знята за сценарієм Олександра Довженка, розповідає історію про те, як будівництво Каховської ГЕС вплинуло на життя місцевих мешканців: перекриття Дніпра, поява Каховського моря та відтік кадрів з колгоспу на велике будівництво станції.

«Заповідник Асканія» Андрія Литвиненка, Україна (2019)

Сюжет фільму розгортається навколо чотирьох героїв із цілковито різними характерами, долями та цілями. Проте їх поєднує одне – бажання зберегти життя серед найбільшої в Україні оази, що наразі стрімко втрачає свою унікальність.

Фільм-закриття — «Три жінки» Максима Мельника, Німеччина (2022)

Десь у Карпатах між Україною, Словаччиною та Польщею лежить село Стужиця. Фільм розповідає історії трьох жінок, які там мешкають: фермерки Ганни, поштарки Марії та біологині Нелі. Це портрет маловідомого місця посеред Європи, де люди щодня повинні вирішувати — поїхати чи залишитися.

Блок короткометражних фільмів:

«Велика маленька війна» Мирослава Латика, Україна (2023)

Галя мала в сраці Велику війну Росії проти України. Війна за тисячу кілометрі від її села, загубленого посеред українських Карпат. Маленьке село, крихітна церква, мікроскопічні люди зі своїми величезними проблемами. Галя знає про Орисю, яку постійно б'є чоловік. Галя знає про Лідку, від якої втік чоловік до Франції. Але, коли Галя дізнається, що її зять зраджує її дочці, то це вже справжня катастрофа.

«ГКЧП» Аркадія Непиталюка, Україна (2022)

19 серпня 1991 рік. У дитячо-юнацькому таборі поблизу Запоріжжя своє життя: 14-річний Андрій краде для Іри подарунки, щоб висловити свої почуття, та втікає від міліціонера. Вихователь Тарас закоханий у директорку Галину, але їй зараз не до нього. Завгосп табору і колишній дисидент Петрович приніс новину: у москві мітинги, а по телевізору ще від ранку крутять »Лебедине озеро».

«Капітан Бровари» Едуарда Нечмоглода, Україна (2023)

Група документалістів знімає фільм про життя людей під час війни у місті Бровари (Київська область). Неочікувано їм вдається зняти матеріал про справжнього героя з суперсилою – нарцистичного та самозакоханого Капітана Бровари. Його люблять всі місцеві жителі, доки на горизонті не з'являється таємничий конкурент з добрих справ — Чорний Мстюн.

Блок дитячого кіно:

«Душа команди» Роберто Буесо, Іспанія (2022)

Вихованці школи-інтернату зустрічають нову черницю пустощами й витівками. Жінка з усіх сил намагається впоратися з юними розбишаками й завоювати їхню повагу. Ставши випадковою свідкою забороненої вилазки дітей для гри у м’яч, вона вирішує започаткувати шкільну футбольну команду.

«Паця» Маші Гальберштад, Нідерланди/Бельгія (2022)

Головна героїня отримує на свій дев’ятий день народження порося від дідуся. Її батьки не надто зраділи такому подарунку, тож дівчинці дозволяють лишити паця лише за умови, що його дресуватимуть. Але раптом виявляється, що в дідуся з’явилися свої плани на тваринку.

«У програмі чимало оптимістичного кіно, яке викликатиме усмішку, нагадуватиме про життя до повномасштабного вторгнення та заряджатиме позитивом після перегляду. Окрема подяка українським кінематографістам та кінематографісткам, які відгукнулися на наше прохання та надали стрічки для показу», – коментує Алекс Малишенко.

Херсонський кінофестиваль пройде в середині серпня. Вхід на всі покази – безкоштовний, за реєстрацією через соціальні мережі. З метою безпеки точний час та місце публічно не повідомляються.

Нагадаємо, минулого літа у Миколаєві під обстрілами пройшов кінофестиваль «Тактична пауза». Покази проходили в укритті.