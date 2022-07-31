Кінофестиваль «Тактична пауза» у розбомбленому Миколаєві. Фоторепортаж

У межах фестивалю проходять покази стрічок “Додому” Нарімана Алієва, “Стоп-Земля” Катерини Горностай, “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча, “Заповідник Асканія” Андрія Литвиненка, “Перша сотня” Юрія Грузінова, Юлії Шашковї та Ярослава Пілунського, “Безславні кріпаки” Романа Перфільєва, “Зошит війни” Романа Любого.
“Ми обрирали фільми за трьома критеріями: брали стрічки, які тут ще не показували, обирали за географічною близькістю - про Херсонщину, про Крим - та фільми, які мають позитивну інтонацію. Ми хотіли, щоб мешканці Миколаїва отримали посил до повернення до нормального життя - наскільки воно взагалі тут можливе. Бо, як виявилось, у місті, наприклад, зараз неможливо купити одяг, адже усі спеціалізовані магазини закриті. Але потроху бізнеси починають відкриватись, і ми хотіли підживити цю нормалізацію, адже культурні події - це необхідна ознака якісного життя. Це було основною нашою мотивацією,” - розповів Алекс Малишенко.
“Ми брали саме українські стрічки - щоб люди ще раз згадали, за що вони воюють. Як виявилось, у Миколаєві було не все гаразд із показом українського кіно. Всього у місті три кінотеатри, орієнтовані на комерційні фільми. Навіть “Мої думки тихі” Лукіча, який ішов по країні у широкому прокаті, в Миколаєві раніше не був показаний. Тож наші глядачі мали першу змогу побачити його,” - додав він.
Найбільше глядачів було якраз на цьому фільмі, а також на фільмі Нарімана Алієва “Додому”. Усього, за підрахунками організаторів, фестиваль відвідають декілька сотень глядачів - і це немало для невеликого підвального приміщення з "античними" розписами, для воєнної реальності, коли, з міркувань безпеки, час показу повідомляється лише за день до нього.
На показах були також присутні два режисери, чиї стрічки увійшли до програми фестивалю: Андрій Литвиненко та Роман Любий. Вони взяли участь у обговореннях після показів їх фільмів.
«Проведення культурних подій для волонтерів Миколаєва є амбітним завданням, не менш важливим, аніж допомога ліками чи продуктами. Покази українського кіно об’єднають військових, волонтерів, жителів міста навколо ідеї споживання якісного українського контенту і допоможуть полюбити українське кіно», – коментує Дмитро Давиденко.
Перегляд фільмів відбувається безкоштовно за попередньою реєстрацією.