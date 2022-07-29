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Кінофестиваль Київський тиждень критики відбудеться в жовтні

Під час фестивалю пройде присудження 5-ї ювілейної премії «Кіноколо»

Кінофестиваль Київський тиждень критики відбудеться в жовтні
Фото: Київський тиждень критики

Шостий Київський тиждень критики пройде попри війну — фестиваль триватиме з 20 до 26 жовтня у кінотеатрі «Жовтень». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Традиційно в межах події відбудеться нагородження Премією «Кіноколо», яка в 2022 році відзначить свій перший ювілей.

Подати заявку на премію можна до 30 серпня. До розгляду допускаються стрічки, що були завершені після 1 січня 2021 року,  не були публічно продемонстровані, або були вперше показані в Україні в період з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року. Не можуть бути висунуті на здобуття Премії стрічки, які подавалися на неї раніше.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» — заснована в 2018 році щорічна премія, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Премія присуджується в 10-ти номінаціях: за Найкращі повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімацію, режисера, акторку, актора, сценарій, а також у категоріях «Відкриття року» та «За досягнення».

Переможців Премії визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами ФІПРЕССІ, та автори, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ. Наразі комітет премії нараховує 46 членів.

У 2021 році найкращим фільмом стала «Стоп-Земля» Катерини Горностай, у 2020-му — «Атлантида» Валентина Васяновича, в 2019-му — «Додому» Нарімана Алієва, а в 2018-му — «Донбас» Сергія Лозниці.

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