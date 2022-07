Британське видавництво перевипустить книжку історикині Олесі Хромейчук про загибель на війні її брата

Британське видавництво Monoray видасть книжку історикині, директорки Українського інституту в Лондоні Олесі Хромейчук “The Death of a Soldier Told by his Sister” («Історія про загибель солдата, розказана його сестрою»). Про це пише Читомо із посиланням на повідомлення Хромейчук у інстаграмі.

Видавництво описує книжку як «зворушливе й глибоке поєднання мемуарів та есею». У ній Хромейчук пише про переживання втрати брата, осмислює напад Росії на Україну з точки зору іммігрантки, яка живе далеко від лінії фронту, та аналізує, як політичне насильство змінює речі та людей.

Раніше, на основі її скетчів, що стали основою книги, лондонський «Молодий театр» створив виставу «Все, що залишилося» та показав її, зокрема, на найбільшому у світі фестивалі театрального мистецтва «Фриндж» (Edinburgh Festival Fringe).

Книга вийде з передмовою президента Англійського PEN Філіппа Сендса та вступом українського письменника, голови українського PEN Андрія Куркова.

Нагадаємо, у вересні вийде друком книжка експрезидента Франції Франсуа Олланда про геополітичні зміни, які сталися через війну в Україні.