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У Києві пройде 5-й Bouquet Kyiv Stage під назвою «Заради життя»

Фестиваль пройде 5-7 серпня на території Софії Київської.

У Києві пройде 5-й Bouquet Kyiv Stage під назвою «Заради життя»
Фото: Bouquet Kyiv Stage

З 5 по 7 серпня на території заповідника «Софія Київська» проходитиме п’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Тема цьогорічного фестивалю — «Заради життя».

Цього року фестиваль проходитиме у стриманому форматі воєнного часу й з урахуванням необхідних заходів безпеки: події відбуватимуться не на відкритій сцені, а в Софійському соборі, Хлібні, Золотих воротах та під Ясенем. У випадку оголошення повітряної тривоги, події будуть призупинені до її відбою. Гостей події запросять перейти в безпечне укриття на території «Софії Київської», або ж спуститися у метрополітен на Золотих Воротах.

Bouquet Kyiv Stage-2022 складатиметься з музичної, виставкової, екскурсійної та кінопрограми. Під ясенем відбудуться дискусійні панелі: філософська, літературна, мистецька. На думку організаторів, під час війни проведення фестивалю особливо важливе – заради укріплення нашої сили духу, віри в перемогу, заради життя зараз та після нашої перемоги.

Цього року обов’язковою є попередня реєстрація на всі події.Нагадаємо, цього року Фестиваль Kharkiv MeetDocs пройде в 

Києві у гібридному форматі

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