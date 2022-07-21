Окупаційна влада РФ захопила Херсонський художній музей

Окупаційна влада Росії захопила обласний Херсонський художній музей ім. Шовкуненка. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на директорку інституції Аліну Доценко.

«19 липня близько 11.00 до приміщення Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка у супроводі 4 чоловік (представників ФСБ у цивільному та російської поліції у масках) прийшла жінка, яка назвалася «новим директором» Наталією Леонідівною - наразі більше інформації про неї немає», - зазначила Доценко.

За її словами, так зване нове керівництво розпочало діяльність з того, що «вскрило» фонди. Трохи пізніше псевдодиректорка змінила музейну охорону на «свою» та озвучила намір вирушити з обшуком до співробітниці, яка виконує обов’язки головного зберігача — при тому, що сама співробітниця на той момент перебувала в музеї.

Окупацію Херсонський художній музей зустрів у стані проведення ремонтно-реставраційних робіт. Майже 5 місяців колектив перебував у страху за долю будівлі та колекції і сподівався, що непрезентабельний ремонтний стан пам’ятки архітектури та відсутність у залах експонатів не приверне увагу ворога та місцевих колаборантів, зазначила Доценко. Наразі, за її словами, твори мистецтва, захоплені загарбниками разом із музейною будівлею перебувають під загрозою.

Колекція Херсонського хуожнього музею включає твори українського і зарубіжного мистецтва починаючи з іконопису XVII століття і до робіт сучасних херсонських художників. Зокрема, у колекції є роботи Івана Айвазовського, Костянтина Маковського, Пітера Лелі, Густава Маєра. Евакуація колекції проведена не була.

Нагадаємо, за даними ЮНЕСКО, унаслідок бойових дій в Україні частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти.