Столичний театр Лесі Українки позбувся “російської драми”

Рішення про перейменування театру було прийнято Мінкультури ще на початку літа.

Відповідно до рішення Кабміну, до актів уряду внесена нова назва театру - “Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Юридичне оформлення перейменування театру Лесі Українки завершено. Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова “російський” стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика. Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою”, - розповів голова Мінкультури Олександр Ткаченко.

8 червня Міністерство культури своїм наказом затвердило нову назву - Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, вилучивши слова “російської драми” з назви театру, та затвердило його статут у новій редакції.

В свою чергу, театр Лесі Українки забезпечив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Нагадаємо, експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала відмовитися від імені Чайковського у назві закладу Національної музичної академії України.