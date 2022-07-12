У віці 94 роки помер Монті Норман – автор легендарної музичної теми про Джеймса Бонда.

Про це йдеться на його веб-сайті.

“Із сумом ми повідомляємо, що Монті Норман помер 11 липня 2022 року після нетривалої хвороби”, – зазначено у повідомленні.

Найвідоміша робота Нормана була створена як частина музичного треку до першого фільму про Бонда “Доктор Ноу”, що вийшов на екрани в 1962 році, з Шоном Коннері в головній ролі.

За основу до неї Норман взяв композицію “Bad Sign Good sign”, яку він створив для мюзиклу за мотивами роману "Будинок для Містера Бісваса". Музикант переписав її, враховуючи особливості героя Джеймса Бонда, пише The Guardian.

Джон Баррі зробив джазове аранжування теми, тому його часо вважали композитором музики. Норман неодноразово звертався до суду з цього приводу, зокрема 2001 року Норман виграв позов проти газети Sunday Times щодо авторства композиції.

Норман (Монті Носерович, - ред.), який народився у 1928 році, виріс у сім’ї єврейських іммігрантів у лондонському Іст-Енді та став солістом багатьох популярних гуртів у 1950-х та на початку 60-х років. Він почав писати пісні для мюзиклів наприкінці 50-х років, написавши тексти для “Make Me” an “Offer”, а також музику та тексти для “Expresso Bongo” Вольфа Манковіца.

Він також працював над мюзиклом “Belle” у 1961 році про сумнозвісні вбивства Хоулі Кріппена, після чого продюсер Бонда Альберт “Каббі” Брокколі попросив його написати музику для “Доктора Ноу”.

Пізніші екранні роботи Нормана включали комедію Боба Хоупа “Називай мене Бвана” та телесеріал 1976 року “Лондонський Діккенс”.

Ще один мюзикл вартий уваги – це “Збірник пісень” 1979 року про вигаданого автора пісень з Ліверпуля на ім'я Муні Шапіро. Шапіро досягає успіху на Бродвеї, а у 60-ті, коли стає популярним свінг, повертається до Великобританії.

Додамо, Норман був першим чоловіком актриси Даяни Коупленд, відомої за комедійним серіалом 70-х “Благослови цей дім”, яка померла у 2006 році.

Нагадаємо, у травні помер клавішник та один із засновників відомого британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер.