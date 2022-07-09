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Воллес не буде претендувати на пост прем'єра Британії

Він планує зосередитися на роботі в міністерстві оборони.

Воллес не буде претендувати на пост прем'єра Британії
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Фото: facebook.com/ukinukraine

Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу, 9 липня, заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Про це Воллес написав у Twitter.

"Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку", – зазначив він.

Воллес додав, що йому було " нелегко зробити вибір", але він зосередиться на роботі в міністерстві оборони "та забезпеченні безпеки цієї чудової країни".

Воллес був фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Правляча Консервативна партія розробляє план прискореного конкурсу на посаду прем’єр-міністра країни, наступника Бориса Джонсона.

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