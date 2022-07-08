Консерватори розробляють план прискореного конкурсу для визначеня наступника Джонсона

У Великобританії правляча Консервативна партія розробляє план прискореного конкурсу на посаду прем’єр-міністра країни, наступника Бориса Джонсона.

Про це пише Bloomberg.

Так, нового очільника британського уряду можуть обрати вже до кінця літа, а не у жовтні, про що йшлося раніше. “Комітет-1922” депутатів-торі має намір представити двох кандидатів до 21 липня, коли британський парламент піде на літні канікули.

Далі фіналісти протягом 6 тижнів здійснюють тури країною, а рядові консерватори обирають свого фаворита. Відтак наступний прем’єр-міністр не зможе обійняти посаду аж до вересня.

Джонсон заявив після відставки, що він не буде намагатися “впроваджувати нову політику або робити серйозні зміни” як тимчасовий прем'єр-міністр. Однак його прагнення залишитися до обрання наступника однопартійці зустріли з тривогою. Консерватор Джон Мейджор, який очолював уряд протягом семи років у 1990-х, закликав його негайно піти.

Можливими наступника Бориса Джонсона називають колишнього і теперішнього міністрів фінансів Ріші Сунака та Надіма Захаві, ексміністра охорони здоров’я Саджіда Джавіда, міністра оборони Бена Уоллеса та очільницю британського МЗС Ліз Трасс.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

За останній час звільнилося близько 50 міністрів його кабінету. Джонсон призначив нових, які будуть виконувати обовʼязки до формування нового кабінету. Сам він лишиться очільником партії та уряду, поки не оберуть нових.