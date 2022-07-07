Президенти і міністри оборони Польщі і Литви відвідають Сувальський перешийок – "вирішальну точку на геополітичній карті світу"

Президенти і міністри оборони Польщі і Литви 7 липня здійснять поїздку до Сувальського перешийка – єдиного сухопутного сполучення країн Балтії з іншими союзниками.

На ньому розташовано мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід". Про це повідомляє "Польське радіо".

Перешийок вважається вирішальною точкою на геополітичний карті світу, заявив заступник глави МЗС Польщі Марціна Пшидача.

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"Польща усвідомлює, що ця “вузька смуга” вважається критичною точкою на геополітичній карті світу", – підкреслив заступник очільника МЗС. Він оцінив, що присутність президентів у цьому місці має "привернути постійну увагу союзників до різних викликів і загроз у цій частині світу".

Сувальський коридор обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.