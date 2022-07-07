Литва направила в Україну Байрактар, на купівлю якого литовці збирали гроші

Міноборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.
На придбання цього безпілотника для України литовці зібрали кошти, але згодом турецька компанія-виробник Baykar вирішила передати безпілотник безкоштовно.
“Безпілотник покидає Литву, яка попіклувалася про логістику, а міністерство оборони - про угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон з усім озброєнням міг бути доставленим до України”, - повідомив міністр оборони Литви.
Раніше повідомлялось, що компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники. Волонтер Сергій Притула зібрав за три дні від українців гроші на придбання чотирьох ударних БПЛА Bayraktar.