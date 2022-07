Головне за день. Середа, 6 липня

Слов’янськ і Торецьк під обстрілами, Back in the USSR у Мелітополі, історична зустріч у Софії Київській, урядова криза у Великій Британії. Яким запам’ятається 133-й день повномасштабної війни.

Історія з дозволами на переміщення військовозобов’язаних між областями сьогодні отримала продовження. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Генштаб скасував порядок надання дозволу на виїзд за межі проживання військовозобов’язаних та резервістів.

Питання буде доопрацьовуватися. Залужний також закликав українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном резонансне рішення Генштабу, запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо", - наголосив Зеленський.

У Генеральному штабі також повідомляють, що українські захисники продовжують завдавати втрат загарбникам і стримувати ворожі наступи.

На Харківському напрямку наші бійці успішно відбили штурм у бік населених пунктів Козача Лопань – Соснівка. На Слов’янському рашисти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка, де отримали відсіч українських військових і з втратами відійшли. На Бахмутському напрямку наші захисники зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське і теж змусили окупантів відійти.

Довелося Генштабу сьогодні і спростовувати російський фейк про нібито знищення американської артилерійської системи “HIMARS”.

"Наголошуємо, що ці повідомлення не відповідають дійсності і є нічим іншим як черговим російським фейком. Реактивні системи "HIMARS", надані американськими партнерами, постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ", – йдеться в повідомленні пресслужби Генштаба.

Військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам та вірити ЗСУ.

У Слов’янську через постійні обстріли зросла кількість охочих евакуюватися. У місті залишається 23 тисячі людей. Влада забезпечує безпечну та безплатну евакуацію, повідомив міський голова Слов‘янська Вадим Лях.

“Ситуація у місті напружена. Місто останні два тижні обстрілюють з РСЗВ, це касетні заряди. Багато поранених та загиблих. Всього з початку бойових дій у місті загинуло 17 мешканців громади. Отримали поранення 67”, – сказав Лях.

У Торецьку Донецької області російські ракети влучили у два приватних будинки. Повідомлялося про одного пораненого, троє людей на той час перебували під завалами.

Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Унаслідок нічного обстрілу будівлі університету у Харкові загинув сорокарічний чоловік.

“За даними слідства, 6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район міста Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож”, - ідеться в повідомленні Харківської облпрокуратури.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни встановлюють пам'ятник Кірову. Його ім'я до декомунізації носила центральна вулиця міста.

“Російські фашисти продовжують спотворювати місто і повертати його в криваве минуле. Вони всюди розвісили червоні прапори та встановлюють пам'ятники радянським вождям”, - повідомляє видання Ріа-Мелітополь.

Під час Міжнародної конференції в Лугано українська сторона домовилася про $1,9 млрд допомоги, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Учора, в день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви.

"Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України", - написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Деталі зустрічі наразі не повідомляються. Нагадаємо, 27 травня в Києві відбувся Собор УПЦ МП. За його результатами було оприлюднено заяву про повну незалежність від Москви, зокрема через внесення кардинальних змін до власного Статуту. Про подію та її наслідки розмірковувала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна в колонці: "In the middle of nowhere": УПЦ МП заявила про "розрив з Москвою".

Раніше повідомлялось, що з 24 лютого з УПЦ МП до ПЦУ перейшли близько 600 громад.

6 липня пішли у відставку ще шестеро міністрів уряду Великої Британії.

Чиновники оприлюднили спільний лист, у якому зазначили, що "уряд не може функціонувати, враховуючи проблеми, які стали відомі, і те, як вони були вирішені".

Загальна кількість міністрів, які подали у відставку, сягнула 12.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!