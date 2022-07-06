Російська армія обстріляла ракетами приватні будинки в Торецьку

Відомо про одного пораненого, але під завалами можуть бути ще троє людей.

Російські війська обстріляли ракетами Торецьк Донецької області.

Ракети влучили у два будинки приватного сектора. Точно відомо про одного пораненого, але, за попередніми даними, ще троє людей перебувають під завалами. Про це повідомив у телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рятувальна операція триває.

Ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

“Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним.Закликаю всіх — евакуюйтесь! Евакуація рятує життя!” – наголосив він.

Російські окупанти обстрілюють Донецьку область по всій лінії зіткнення. Вони прагнуть захопити Словʼянськ, щоб продовжити наступ на інші підконтрольні законній владі населені пункти. Донецька ОВА і мери міст закликають евакуюватися, поки така можливість є.