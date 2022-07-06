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Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію на Луганщині станом на 6 липня

З 24 лютого з Луганщини евакуювалися близько 300 тисяч осіб.

Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію на Луганщині станом на 6 липня
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У селах навколо Лисичанська точаться важкі бої, деякі населені пункти по два рази переходили під той чи інший контроль.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, поширивши власний телеефір.

Він зазначив, що українські військові виграли в часі завдяки тому, що всі говорили про неприступність Лисичанська. Це змусило росіян ретельно готувалися до штурму. Гайдай наголосив, що сьогоднішні відео з Лисичанська боляче дивитися. Наразі там залишається до 15 тисяч людей. У Сєвєродонецьку – близько восьми тисяч.

Від початку вторгнення вся підконтрольна Україні територія області була під постійними обстрілами. За цей час більшість укріплених позицій було зруйновано.

"Головним чином росіяни просуваються через те, що руйнують міста та позиції оборони артилерією, в якій вони переважають", - повідомив очільник Луганщини.

Водночас із 24 лютого з Луганщини евакуювалися близько 300 тисяч осіб.

Крім того, на окупованих у 2014 році територіях області майже не залишилося чоловіків, на фронті навіть ті, в кого раніше була "бронь".

Нагадаємо, оборонці завадили спробам ворога перерізати шлях Бахмут-Лисичанськ.

Також у розвідці Британії вважають, що російська армія продовжуватиме зміцнювати контроль над Лисичанськом та Луганською областю. Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою.

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