Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії

Росія, ймовірно, продовжує зміцнювати контроль над Лисичанськом та Луганською областю загалом.

Командування росіян перекинуло на Ізюмський напрямок з півночі більшу частину тих військ східного і західного угруповань, що залишилися в наявності.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські сили цих угруповань зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5E5JLGbY82 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022

За останній тиждень окупаційна армія Росії, ймовірно, просунулася на 5 км автошляхом E40 від захопленого Ізюма на південь до Слов'янська, зіткнувшись там із надзвичайно рішучим спротивом українців.

Битва за Слов'янськ, найімовірніше, стане наступною великою битвою на Сході України.

Нагадаємо, вчора близько 15:00 окупаційні війська армії РФ накрили артилерійським вогнем місто Слов’янськ. Внаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула на місці, ще семеро отримали поранення.