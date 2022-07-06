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Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії

Росія, ймовірно, продовжує зміцнювати контроль над Лисичанськом та Луганською областю загалом.

Бій за Слов’янськ буде наступною великою битвою на Донбасі, – розвідка Британії
Наслідки російського обстрілу у Слов'янську 5 липня
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Командування росіян перекинуло на Ізюмський напрямок з півночі більшу частину тих військ східного і західного угруповань, що залишилися в наявності.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські сили цих угруповань зараз, ймовірно, знаходяться приблизно за 16 км на північ від Слов'янська.

За останній тиждень окупаційна армія Росії, ймовірно, просунулася на 5 км автошляхом E40 від захопленого Ізюма на південь до Слов'янська, зіткнувшись там із надзвичайно рішучим спротивом українців.

Битва за Слов'янськ, найімовірніше, стане наступною великою битвою на Сході України.

Нагадаємо, вчора близько 15:00 окупаційні війська армії РФ накрили артилерійським вогнем місто Слов’янськ. Внаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула на місці, ще семеро отримали поранення. 

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