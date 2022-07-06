Учора через російські обстріли загинуло п’ятеро жителів Донеччини

Протягом доби 5 липня в результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули п’ятеро людей, ще 21 особа поранена.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 5 липня росіяни вбили п’ятьох мирних жителів Донбасу: двох – в Авдіївці, одного – у Слов'янську, одного – у Красногорівці та одного – у Кураховому. Ще 21 людина отримала поранення", – зазначив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаку ворога в районі Новолуганського, Спірного і Вершини на Донеччині. Українські військові завдали втрат окупантам під час їхньої спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили росіян відійти.