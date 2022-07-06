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У результаті ворожих обстрілів на Харківщині пошкоджено фермерський склад і навчальний заклад

Поліція задокументувала понад 20 фактів руйнувань за минулу добу.

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині пошкоджено фермерський склад і навчальний заклад
Наслідки обстрілів на Харківщині. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України у Telegram

Минулої доби російські окупаційні війська атакували Харків ракетами, били із систем залпового вогню та мінометів по населених пунктах області.

Про це повідомляє сайт ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що від ворожої атаки постраждали Леб'яже, Мілове, Відродженівське, Морозова Долина, Андріївка, Велика Бабця, Ватутін, Черкаські Тишки, Печеніги й Дергачі.

"Унаслідок обстрілів частково зруйновано приміщення навчального закладу в Харкові, пошкоджено приватні житлові будинки, складське приміщення фермерського господарства, сталося займання одного гектара пшениці”, – йдеться в повідомленні.

Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1 300 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки щодо їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь РФ.

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