СБУ затримала коригувальника ворожих обстрілів по Харківщині

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь РФ.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

У ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили три мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та блокноти і зошити із записами розвідувальної інформації.

Фото: СБУ

"Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру. Покарання передбачає позбавлення волі на термін п'ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії", - інформує СБУ.

Нагадаємо, за минулий тиждень від обстрілів ворога загинули 30 мирних мешканців Харківщини.

Раніше затримали жителя Одещини, який збирав дані для російських ракетних ударів по області.