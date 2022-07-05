​Житель Бучанського району передавав росіянам інформацію про правоохоронців

Обвинувачений передавав окупантам адреси осіб, які можуть чинити опір окупантам.

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє сайт Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що обвинувачений під час окупації Росією селища Бабинці Бучанського району добровільно повідомляв ворогові інформацію про адреси проживання співробітників правоохоронних органів і осіб, які можуть мати вогнепальну зброю та чинити опір.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України.

Нагадаємо, станом на початок червня у місті Буча Київської області внаслідок військових злочинів окупантів загалом загинула 461 людина.