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​Публічні службовці незаконно вивезли за кордон готівки на $5 мільйонів, - НАЗК

У НАцагентстві нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває.

​Публічні службовці незаконно вивезли за кордон готівки на $5 мільйонів, - НАЗК
Фото: dp.sfs.gov.ua

Нацагентство з питань запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

У НАЗК також розповіли, як здійснюється моніторинг: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя. Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

НАЗК також наголосило, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Так, подати е-декларацію можна за посиланням. Однак, під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, раніше НАЗК виключило із списку на санкції росіянина, який звільнився з посади та публічно засудив путінський режим.

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