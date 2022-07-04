НАЗК виключило із списку на санкції росіянина, який звільнився з посади та публічно засудив путінський режим

Ще 16 тисяч кандидатів, які ще мають шанс не потрапити під міжнародні санкції, можуть знайти себе в списку на сайті НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) уперше виключило з кандидатів на антиросійські санкції особу, що звільнилась із посади та публічно засудила путінський режим.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

"Для того, щоби не потрапити під міжнародні санкції, визначений НАЗК кандидат має публічно засудити російський режим, звільнитися зі своє посади в державних органах чи компанії або ж виконати іншу дію, яка передбачена для відповідної категорії" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета забезпечення таких звільнень та засуджень режиму - послабити здатність Росії вести війну проти України.

Такий механізм визначений групою Єрмака-Макфола щодо санкцій в Дорожній карті індивідуальних санкцій.

Ім’я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Однак в НАЗК розповіли деталі. Так, 4 липня із санкційного списку вперше виключили особу, яка раніше звернулась до НАЗК з таким проханням.

"Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ. Ця компанія входить до ТОП-10 найбільших за виручкою у сфері енергетики. Вона сплачує величезні суми податків до російського бюджету, чим фактично фінансує тероризм — вбивства українців під час війни", - зазначили в НАЗК.

Інші 16 тисяч кандидатів, які ще мають шанс не потрапити під міжнародні санкції, можуть знайти себе в списку на сайті "Війна&санкції".

Механізм виходу зі списку кандидатів для своєї категорії посади можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, за даними Reuters, майже 30 очільників російських збройних фірм і щонайменше 14 оборонних компанії РФ не потрапили під санкції США, ЄС і Великобританії. Крім того, санкції проти російських виробників зброї застосовувались союзниками по НАТО непослідовно: одні уряди накладали штрафи, інші – ні.