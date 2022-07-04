Білоруська армія не нападе, поки розумітиме, що ЗСУ в силі їм серйозно наваляти, – Кулеба

Станом на зараз, на погляд міністра, вони це усвідомлюють.

Ризик вторгнення в Україну білоруської армії зростатиме пропорційно можливим успіхам армії Росії.

Таку точку зору міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив в інтервʼю LB.ua.

"Доти, поки білоруська армія буде чітко розуміти, що Збройні Сили України в силі їм серйозно наваляти, вони будуть усіляко відтерміновувати свій захід. Станом на зараз вони це чітко усвідомлюють", – вважає він.

Кулеба додав, що станом на зараз єдиними каналами спілкування між Україною і Білоруссю, територія якої використовується Росією для нападів, є посольства. Контакти між країнами дуже обмежені.

Нагадаємо, у Білорусі продовжили терміни мобілізаційних навчань до 9 липня. Лукашенко заявляє, що Білорусь "намагаються втягнути у війну" в Україні, але армія нападати не збирається. Водночас він погрожує відповіддю в разі ударів.

Лукашенко також заявив про "єдину армію з Росією".

За даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак зараз прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.