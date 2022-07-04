Через обстріли у Слов’янську загинули шестеро людей, серед них десятирічна дитина

Минулої доби у Слов'янську внаслідок обстрілу загинули шестеро людей, серед них – дитина.

Про це повідомив у Facebook голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Результати вчорашнього обстрілу міста: шість загиблих, у тому числі десятирічна дівчинка, 19 поранених. Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", – написав він.

Вадим Лях закликав жителів міста не забувати про евакуацію.

"Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на поїзд до Львова. У середу, 6 липня, знову буде група до Рівненської області з розселенням", – поінформував голова ВЦА.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.