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Учора росіяни вбили дев’ятьох людей на Донеччині, з них двоє – діти

Поранені 25 мирних мешканців.

Учора росіяни вбили дев’ятьох людей на Донеччині, з них двоє – діти
Наслідки обстрілів у Донецькій області. Ілюстративне фото
Фото: Національна поліція України у Telegram

Минулої доби російські окупанти вбили дев’ятеро мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 3 липня росіяни вбили дев’ятьох мирних жителів Донеччини: шістьох у Слов'янську, одного – в Авдіївці, одного – у Бахмуті, одного – у Зайцевому”, – написав він.

Зазначається, що серед загиблих двоє дітей – одна дитина загинула в Слов'янську і одна – у Зайцевому.

25 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут. 

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