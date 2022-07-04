Учора росіяни вбили дев’ятьох людей на Донеччині, з них двоє – діти

Минулої доби російські окупанти вбили дев’ятеро мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 3 липня росіяни вбили дев’ятьох мирних жителів Донеччини: шістьох у Слов'янську, одного – в Авдіївці, одного – у Бахмуті, одного – у Зайцевому”, – написав він.

Зазначається, що серед загиблих двоє дітей – одна дитина загинула в Слов'янську і одна – у Зайцевому.

25 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.