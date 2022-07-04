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Росія посилилась в Чорному морі підводним човном

Також в акваторії перебувають два великих десантних кораблі. 

Росія посилилась в Чорному морі підводним човном
Ілюстративне фото окупантів

Російські війська в південних регіонах України продовжують завдавати авіа- і ракетних ударів та вести артилерійські обстріли, але не мають успіху в просуванні на захід і облаштовують відступні позиції.

Про це йдеться у повідомленні в Фейсбук оперативного командування "Південь".

Опір херсонців, за даними військових, не вщухає. На вулицях з’являється все більше патріотичних написів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

Окупанти продовжують атакувати Миколаївщину. Учорашнім ранком вони влучили по двох домогосподарствах, водонапірній башті і фермі. Позиції військових тричі атакували парами ударних гелікоптерів Ка-52 і одиночним використанням. 

"Важкою ствольною артилерією серед дня ворог гатив по Миколаєву та Великій Костромці. У Миколаєві сім снарядів влучили в район одного з міських цвинтарів, а у Великій Костромці – по околицях села. Втрат не зафіксовано", – зазначили в ОК. 

Українські захисники завдали авіа- і ракетного удару по ворожих складах в Баштанському і Снігурівському районах Миколаївщини. Ліквідовано один склад, дані дорозвідуються.

За добу сили опору знищили на півдні 47 окупантів, дві самохідні артустановки, гаубицю "Мста-Б", радіолокаційну систему, станцію радіоелектронної розвідки, три одиниці броньованої техніки.

"У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил додатково посилено підводним човном. Тож, напоготові 28 ракет типу «Калібр». 2 ВДК нагадують про присутність в ворожих планах десантної операції", – зазначили в ОК "Південь". 

Мінна небезпека в морях лишається. З Чорного моря до Дністровського лиману течією занесло морську міну. Її знешкодили фахівці. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, зараз на Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

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