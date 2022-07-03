За добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Унаслідок обстрілу Слов’янську загинуло 6, зокрема одна дитина, і поранено 19 людей.

Пошкоджено близько 40 житлових будинків.

“Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюємо”, – сказав Кириленко.

У Краматорську окупанти пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

“Знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого”, – додав голова ОВА.

Окрім того, РФ активно обстрілювала Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

Нагадаємо, 3 липня внаслідок масованого обстрілу окупантами Слов'янська виникло 17 пожеж.