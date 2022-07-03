У неділю, 3 липня внаслідок масованого обстрілу Слов'янська виникло 17 пожеж.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники ліквідували горіння 13 торговельних павільйонів на території Залізничного ринку та будівлі продуктового магазину.

Також пожежі сталися у 12 гаражах на території автогаражних кооперативів, у квартирі в 9-поверховому житловому будинку, п’яти приватних житлових будинків та трьох господарчих споруд.

Окрім того, загорілася трава на відкритій території на площі 0,5 га.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли сьогодні Слов'янськ, обстріл став найбільшим за останній час. Загинуло 6 і постраждало 15 людей.

Окрім того, окупанти вже другий день поспіль накривають “Смерчами” Краматорськ.