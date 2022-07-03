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Сили оборони України покинули Лисичанськ, щоб зберегти життя бійців

"Ми повернемося і неодмінно переможемо!"

Сили оборони України покинули Лисичанськ, щоб зберегти життя бійців
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Після важких боїв за Лисичанськ (Луганська область) Сили оборони України покинули місто.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - повідомили в командуванні.

У Генштабі наголосили - продовжують боротьбу, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси". 

"Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!", - підкреслило командування.

Нагадаємо, нині очільник Луганщини повідомив, що російські окупаційні війська закріплюються в районі Лисичанська і атакують місто із незрозуміло жорстокою тактикою.

ЗСУ 1 липня відбили два масованих наступи російських військ – у напрямку Верхньокамʼянки і желатинового заводу, де ворог намагався вести розвідку боєм.

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