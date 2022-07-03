Росіяни випустили ще одну ракету по Одещині

У ніч на 3 липня росіяни нанесли ще один ракетний удар по Одеській області.

Про це повідомив керівник ОВА Максим Марченко.

За його словами, ракету випустили по Білгород-Дністровському району. Обійшлося без потерпілий і значних рунувань.

В оперативному командуванні "Південь", як повідомило "Суспільне", розповіли, що російський винищувач Су-30 випустив ракету Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної зони бази відпочинку.

Військові додали, що перед цим ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 нанесли два бомбові удари по острову Зміїний.

Нагадаємо, днями російська авіація завдала ракетного удару по Одещині, в результаті постраждали восьмеро людей. Ворожий літак Ту-22 випустив крилату ракету Х-22 з напрямку Криму.