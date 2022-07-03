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На Херсонщині окупанти обстрілюють склади з селітрою

Місцеві жителі зафіксували результат нічного обстрілу.

На Херсонщині окупанти обстрілюють склади з селітрою
Фото: izi.ua

Російські війська у Херсонській області обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. 

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка" у Facebook.

Місцеві жителі одного з населених пунктів Херсонської області зафіксували результат нічного обстрілу з боку окупантів. Неподалік від місця влучання снаряда знаходяться склади з аміаком та селітрою.

"Противник ціленаправлено обстрілює як промислові об'єкти, так і мирні квартали, намагаючись зламати дух українського народу, загнавши в паніку та пробудивши страх", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни 3 липня вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч". Жителі міста повідомляли про сильні вибухи.

А внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала жінка, пошкоджено будинок і школу.

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