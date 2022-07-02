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У російському полоні залишається низка голів місцевого самоврядування Херсонщини

Серед них - мер Херсона Колихаєв.

У російському полоні залишається низка голів місцевого самоврядування Херсонщини

Наразі в полоні російських загарбників перебувають 6 представників місцевої влади Херсонщини.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на інформацію Асоціації міст України (АМУ). 

Станом на 2 липня 2022 року в полоні військових РФ перебувають:

  • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова;
  • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова;
  • Валентина Костенко – Великокопанівська сільська голова;
  • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова;
  • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова;
  • Дмитро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.

АМУ звертається до міжнародних організацій з проханням захистити всіх захоплених російськими військовими посадовців органів місцевого самоврядування і закликає долучитися до їхнього звільнення.

Нагадаємо, уранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ.

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