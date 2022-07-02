У російському полоні залишається низка голів місцевого самоврядування Херсонщини

Наразі в полоні російських загарбників перебувають 6 представників місцевої влади Херсонщини.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на інформацію Асоціації міст України (АМУ).

Станом на 2 липня 2022 року в полоні військових РФ перебувають:

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова;

Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова;

Валентина Костенко – Великокопанівська сільська голова;

Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова;

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова;

Дмитро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.

АМУ звертається до міжнародних організацій з проханням захистити всіх захоплених російськими військовими посадовців органів місцевого самоврядування і закликає долучитися до їхнього звільнення.

Нагадаємо, уранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, ФСБ.