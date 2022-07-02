На Донеччині скорочують тривалість комендантської години

У Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00", - написав він.

Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області комендантська година тривала з 21:00 до 05:00.

У двох населених пунктах Дніпропетровщини із 25 червня скоротили комендантську годину.

З 20 червня змінили комендантську годину на Сумщині. Тепер вона триває від 23.00 до 4.00.