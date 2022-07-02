Окупанти тримають у в'язницях понад 10 тис. мешканців Маріуполя

Зазначається, що люди перебувають у жахливих умовах.

Окупанти взяли у заручники та тримають у своїх "в'язницях" понад 10 тис. мешканців окупованого та зруйнованого Росією Маріуполя.

Про це повідомили у міськраді Маріуполя.

Понад 10 тис. жителів Маріуполя утримуються у "в'язницях" у Оленівці, Макіївці та Донецьку — їх незаконно затримали російські окупанти. Зазначається, що люди перебувають у жахливих умовах, що нагадують концтабір.

"Люди закриті в тісних камерах два на три метри по десять осіб. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги і наражаються на різні форми тортур — від психологічної до фізичної. Окупанти створили справжні концтабірні умови, в яких мирні маріупольці змушені виживати", — заявили у міськраді.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські загарбники посилили перевірки та «фільтрацію» через спротив місцевого населення.

А маріупольських вчителів окупанти примусово відправляють на атестацію до РФ.