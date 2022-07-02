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У Маріуполі вчителів примусово відправляють на атестацію до Росії

Школярам видали атестати на бланках з гербом РФ.

У Маріуполі вчителів примусово відправляють на атестацію до Росії
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Маріупольських вчителів відправляють на атестацію до РФ, а школярам пропонують вступати до російських вишів.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Усіх маріупольських вчителів відряджають на атестацію в Росію. Точно відомо про Москву. Без атестації на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії", - розказав він.

Андрющенко додав, що у Маріуполі діє неофіційна заборона на виїзд освітян з міста. Разом з тим школярам у Маріуполі видали атестати на бланках з гербом РФ та пропонують вступати до російських вишів.

"Учора сотень маріупольських дітей позбавили майбутнього атестатами від неіснуючого сателіта Росії. Одночасно пропонуючи "пільговий вступ" до вишів на Росії. Правда, не в столицях, а здебільшого в дупі світу", - повідомив він.

Нагадаємо, що у Маріуполі російські окупанти знищили майже весь комунальний транспорт, який було закуплено за останні п‘ять років.

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