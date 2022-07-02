Словʼянськ обстріляли касетними боєприпасами. Загинули четверо мирних

Російська армія увечері 1 липня обстріляла касетними боєприпасами Словʼянськ Донецької області. Загинули четверо мирних мешканців, ще семеро – поранені.

Про це повідомили на сторінці Словʼянської міської військово-цивільної адміністрації в фейсбук.

Під обстріл потрапив мкр-н Лимани: вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. У ВЦА підкреслили, що це – приватний сектор, де немає військових об'єктів.

"Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей: 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без потреби", – наголосив мер міста Володимир Лях.

Очільник громади закликає уникати масових скупчень людей. Видача гуманітарної допомоги цими вихідними здійснюватися не буде, щоб не наражати людей на небезпеку.

Касетні боєприпаси містять міни вповільненої дії, які розлітаються на значну відстань і можуть довго лежати на поверхні, а тоді – здетонувати. Саме від них гине найбільша кількість людей після завершення бойових дії. Прикметна риса касетних боєприпасів – "парашут".