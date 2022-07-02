За вчора, 1 липня, росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

У Шалигінській громаді постраждала 64-річна жінка, котра працювала на городі, коли почався обстріл.

Також пострілами пошкоджена інфраструктура - будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовуються.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликає громадян утриматися від поїздок у 10-кілометрову прикордонну зону, а жителів регіону дослухатися до сигналів повітряної тривоги.