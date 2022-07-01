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У вбитих на Херсонщині російських окупантів знайшли награбоване золото та срібло, - ОК "Південь"

Цінні речі знайшли у мертвих російських десантників.

У вбитих на Херсонщині російських окупантів знайшли награбоване золото та срібло, - ОК "Південь"

Під час зачистки селища Потьомкіне, що на Херсонщині, військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ знайшли в речах мертвих окупантів цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян. 

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

У мертвих окупантів знайшли золоті та срібні кільця, ланцюжки та сережки, ювілейні монети та годинники. 

“Мешканці Потьомкіного зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти”, - повідомили в ОК “Південь”.

Уточнюється, що золото і срібло передадуть на церкву до Київського патріархату.

Нагадаємо, ГУР МО перехопило розмову, в якій загарбник розповідає, як він із командирами грабував оселі на окупованих територіях. Окупант в телефонній розмові розповів, як вкрав в української родини телевізор. За його словами, мародерство на окупованих територіях перетворилось на цілу індустрію.

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