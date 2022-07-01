На Хмельниччині радника міського голови судитимуть за колабораціонізм

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо радника міського голови однієї із місцевих рад на території Хмельницької області за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, у квітні цього року під час обговорення в стінах виконавчого комітету подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечив факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління Головного управління Нацполіції в області.

Санкція ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозри п'ятьом колаборантам.