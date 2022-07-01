На Хмельниччині після відмовок про "дерева" і "пушки" врешті перейменували вулиці Пушкіна та Жовтневу

Тепер вони називатимуться Миру і Героїв України.

У населених пунктах Кам'янець-Подільського району Хмельниччини депутати на сесії перейменували вулицю Пушкінську на вул. Миру в селі Пукляки та вул. Жовтневу на вул. Героїв України в с. Марʼянівка.

Раніше на звернення ГО "Декомунізація.України" місцева влада надала відповідь, що вулиця Пушкінська названа на честь пушок, які знаходились на цій вулиці, а вулиця Жовтнева названа через велику кількість дерев, які жовті восени.

"Нарешті, хоч і з курйозом, довів справу по перейменуванню вулиць Гуківської громади до завершення, вулиць що своїми назвами нагадують радянщину та московію в нас більше немає", – розповів LB.ua сільський голова Петро Ільницький.

"Шкода, що потрібний лише розголос, щоб перейменувати такі вулиці. Але крок за кроком ми проводимо декомунізацію", – LB.ua розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, в Україні проходить процес дерусифікації. Так, у Львові та околицях перейменували 19 вулиць, у Кривому Розі планують перейменувати 193 вулиці, що мають російські та радянські наративи, а у Києві містяни проголосували 6,5 мільйонів разів за перейменування 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.