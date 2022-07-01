Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Хмельниччині після відмовок про "дерева" і "пушки" врешті перейменували вулиці Пушкіна та Жовтневу

Тепер вони називатимуться Миру і Героїв України. 

У населених пунктах Кам'янець-Подільського району Хмельниччини депутати на сесії перейменували вулицю Пушкінську на вул. Миру в селі Пукляки та вул. Жовтневу на вул. Героїв України в с. Марʼянівка.

Раніше на звернення ГО "Декомунізація.України" місцева влада надала відповідь, що вулиця Пушкінська названа на честь пушок, які знаходились на цій вулиці, а вулиця Жовтнева названа через велику кількість дерев, які жовті восени.

"Нарешті, хоч і з курйозом, довів справу по перейменуванню вулиць Гуківської громади до завершення, вулиць що своїми назвами нагадують радянщину та московію в нас більше немає", – розповів LB.ua сільський голова Петро Ільницький.

"Шкода, що потрібний лише розголос, щоб перейменувати такі вулиці. Але крок за кроком ми проводимо декомунізацію", – LB.ua розповів засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, в Україні проходить процес дерусифікації. Так, у Львові та околицях перейменували 19 вулиць, у Кривому Розі планують перейменувати 193 вулиці, що мають російські та радянські наративи, а у Києві містяни проголосували 6,5 мільйонів разів за перейменування 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також