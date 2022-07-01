У Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ

До її складу входили чотири особи. Вони збирали дані про оборону столиці.

У Києві нейтралізували "розконсервовану" агентурну групу Головного управління Генштабу збройних сил Росії. До її складу входило чотири особи.

Ворожі сили було виявлено у ході багатоетапної спецоперації, повідомили в пресслужбі СБУ.

Групу сформував кадровий співробітник ГРУ полковник Владислав Донець. Він був у складі операційного угруповання Росії на території Київської і Чернігівської областей та координував діяльність російських агентів.

"При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «мдб лнр» Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку", – повідомили в СБУ.

За даними слідства, агентурну групу "активували" на початку повномасштабної війни. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, зокрема гасла щодо підтримки окупантів.

"Для «розгону» ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи. На цьому «напрямі» він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників", – зазначили в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На початку червня в МВС відзначили посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області. Людей для такої діяльності окупанти переважно набирають з ОРДЛО.