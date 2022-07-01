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Терор населення Харкова та Харківщини триває, – голова ОДА

Область потерпає від дій російських окупантів.

Терор населення Харкова та Харківщини триває, – голова ОДА
Фото: Олег Синєгубов/голова Харківської ОДА

Ворог протягом доби бив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Ліквідовано кілька пожеж.

Крім того, росіяни обстріляли Слобідський район Харкова, а вночі завдали ракетного удару по Індустріальному району з боку Бєлгорода. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу.

"Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів загинули троє людей, двоє отримали вибухові травми. У Чугуївському районі загинула одна людина, одна зазнала поранень. Одна людина госпіталізована в Харкові та одна в Харківському районі", – поінформував голова ОДА.

На території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов'янська.

"Наші військові готові дати відсіч будь-яким спробам ворога вести наступ, продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат. Харків під надійним захистом ЗСУ. Україна переможе!" – резюмував повідомлення Олег Синєгубов.

Нагадаємо, через російські обстріли на Харківщині горіли промислові об’єкти.

За оцінками українських військових, попри таку ймовірність, ознак відкриття "другого фронту" на Харківському напрямку не спостерігається.

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