У Маріуполі, на вулиці Київська, 53, знайшли ще одну братську могилу. З кінця лютого тут було поховано понад 100 маріупольців.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

За словами Андрющенка, окупаційна “влада” настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли.

Тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. У Кальміуському районі на вулиці Котляревського 8-а за два кроки від “гуманітарного штабу” знаходяться могили з квітня.

Нагадаємо, у Маріуполі відбулися перші акції масової непокори через зноси житлових будинків і невиплату зарплати людям, які розбирали завали домів.