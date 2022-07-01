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Нічний ракетний удар окупантів по Одещині: кількість жертв зросла (оновлено)

Госпіталізували 31 людину. 

Нічний ракетний удар окупантів по Одещині: кількість жертв зросла (оновлено)

Нічний ракетний удар Росії по Одеській області відбувся по селищу Сергіївка. Про це заступник начальника ГУ ДСНС у Одеській області Ігор Будаленко повідомив у ефірі телемарафону.

"Було встановлено, що ракета влучила в девʼятиповерховий будинок, і поруч в магазин будматеріалів. Було врятовано 41 людину, 16 людей загинули в будинку. Роботи тривають", – повідомив він.

Крім будинку, є влучання в дві бази відпочинку. Від цієї атаки, за уточненими даними, загинули двоє людей (спершу повідомлялось про трьох). Загальна кількість жертв від нічних атак на Одещину – 18, повідомив голова ОВА Максим Марченко в Телеграм. Госпіталізовано 31 людину. 

Підрозділи ДСНС з-під завалів врятували 7 осіб. Роботи тривають.

Зазначимо, окупанти вдарили ракетами по Одеській області близько 01:00.

Оновлення 7:52. У оперативному командуванні "Південь" уточнили, що влучили не в одну, а в дві бази відпочинку. Таке повідомлення поширили Одеська міська рада в Телеграм.

"Станом на 05.30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, удар по області нанесено літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря.

Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд, у прибудованому до будівлі магазині зайнялася пожежа. На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. 

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