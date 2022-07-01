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Окупанти, ймовірно, замінували територію Зміїного острова, причал та навколишні води, – ОК “Південь”

Наприкінці відступу росіяни знищували військову техніку, документацію та майно. 

Окупанти, ймовірно, замінували територію Зміїного острова, причал та навколишні води, – ОК “Південь”
Фото: ДПСУ

Наприкінці екстреної евакуації особового складу з острова Зміїний окупанти знищували військову техніку, документацію та майно. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

“За уточненими даними внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс “Тор”, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

Самі росіяни при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК «Тор», реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г” та над морем втратили гелікоптер.

“Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються”, – зазначили в ОК.

Також стало відомо, що для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму.

Нагадаємо, 30 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що російські окупанти залишили острів Зміїний.

Острів Зміїний було захоплено росіянами 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема ракетні комплекси. Українців взяли в полон.

У червні сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Те, що окупанти гордо називали острівним гарнізоном, зазнало втрат. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась. 30 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і, ймовірно, залишили острів.

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