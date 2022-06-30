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Росіяни відклали запуск поїздів між окупованими ними територіями України

Дата запуску поїздів не повідомляється.

Росіяни відклали запуск поїздів між окупованими ними територіями України
Фото: EPA/UPG

Росіяни перенесли запуск залізничного сполучення між окупованими ними Кримом, Херсоном та Мелітополем.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс “РІА Новини” з посиланням на голову окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова.

Причиною перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем стали нібито незавершені “роботи з безпеки”.

Як раніше повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, російські окупанти оголосили, що з 1 липня запускають із Мелітополя до Джанкоя (Крим) пасажирський потяг.

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